Incendio all’interno di un appartamento di via Francesco Maria Galluzzi, zona Monteverde a Roma. A perdere la vita sarebbe stata una donna di 83 anni.

Incendio in zona Monteverde, muore donna di 83 anni

Una notizia tremenda avrebbe scosso un intero quartiere. Nella giornata di oggi, sabato 8 febbraio 2020, in via Francesco Maria Galluzzi, a Roma, in zona Monteverde, sarebbe scoppiato un incendio all’interno di un appartamento.

Secondo quanto trapela dalle prime informazioni, sembrerebbe che a perdere la vita sarebbe stata una signora di 83 anni mentre suo marito, invece, sarebbe uscito illeso dall’incidente. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco che avrebbero domato le fiamme in poco tempo.

Le cause

Al momento gli inquirenti starebbero lavorando per cercare di capire i motivi che avrebbero portato all’incendio. Secondo le prime ipotesi sembrerebbe che il rogo sia stato causato da una stufa malfunzionante. Si attendono comunque novità e aggiornamenti.