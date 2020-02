La situazione sul Grande Raccordo Anulare, di oggi 7 febbraio, rileva un incidente avvenuto in carreggiata interna nel tratto tra l’A24 Roma-Teramo e la Romanina.

La situazione in aggiornamento

Non si conoscono ancora i dettagli dell’incidente avvenuto sul GRA, ma il traffico procede con cautela, visti i disagi per la circolazione anche in altre e non lontane zone della capitale.

Guidate con prudenza

Ricordate sempre di mantenere prudenza alla guida e di non ostacolare la circolazione stradale, al fine di ristabilire al più presto le normali condizioni di viabilità.