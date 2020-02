A Roma, in Via di Tor Bella Monaca, si è appena verificato un incidente all’altezza di Via di Torrenova, in direzione Torre Gaia, causando rallentamenti nella circolazione stradale.

La situazione in aggiornamento

Ancora si sa poco riguardo i veicoli coinvolti e l’entità dell’incidente, ma si raccomanda attenzione alla guida per la presenza di ingorghi stradali.

Si segnalano anche lavori sulla SP77b in Via di Vermicino, che stanno causando code tra Via della Selvotta e Via Enrico Fermi, in entrambi i sensi di marcia. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito. Intanto, gli automobilisti sono pregati di prestare la massima attenzione sui suddetti tratti.