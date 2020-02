Fiuggi, andava in giro con una pistola rudimentale: denunciato 64enne

A Fiuggi, i militari della locale Stazione – nell’ambito dei normali controlli del territorio – hanno sorpreso aggirarsi in una zona isolata della cittadina un 64enne di Anzio, già censito per reati contro il patrimonio.

Immediatamente gli operanti insospettitisi, procedevano alla sua perquisizione trovandolo in possesso di un oggetto artigianale in legno, a forma di pistola, senza congegno di scatto, di fatto sostituito da elastici, con canna in rame ed un proiettile artigianale inserito nella stessa.

Inoltre, addosso gli sono stati rinvenuti ulteriori 6 proiettili della fattura di quello inserito nella canna. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per il reato di “porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere”. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed il 64enne proposto per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno per anni tre nel comune di Fiuggi.