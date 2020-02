Un brutto episodio sarebbe avvenuto nella giornata di venerdì scorso a San Basilio. Un uomo di 70 anni avrebbe molestato una bimba di soli 11 anni. Ad intervenire sarebbe stato il padre della piccola.

San Basilio, presunte molestie ad una bambina di 11 anni

Un fatto che avrebbe irritato, e non poco, un’intera comunità. Come viene riportato da molte testate giornalistiche, nella giornata di venerdì scorso, a San Basilio, un uomo di 70 anni avrebbe effettuato delle molestie ai danni di una bambina di 11 anni.

Stando a quanto riportato, l’anziano l’avrebbe aspettata nei pressi dell’androne di un palazzo e, all’interno dell’ascensore, avrebbe cominciato a palpeggiare la piccola che avrebbe, fortunatamente, cominciato ad urlare.

Le forti grida avrebbero subito messo in allerta il padre della bambina che sarebbe riuscito a bloccare il molestatore e, dopo una breve fuga, farlo arrestare.

Adesso resterebbe da capire se l’uomo non sia la prima volta che compie questi atti o abbia già dei precedenti penale. Le Forze dell’Ordine sarebbero a lavoro per far luce su questa triste situazione.