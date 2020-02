GRA, diramazione Roma Sud D19, chiusa per una notte

DIRAMAZIONE ROMA SUD D19: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA E DALLA CARREGGIATA ESTERNA DEL G.R.A. CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA DIRAMAZIONE

Per lavori di manutenzione, nella notte tra il 6 e il 7 febbraio

Sulla Diramazione Roma Sud D19, per lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 febbraio, per chi proviene dalla Diramazione di Roma sud, sarà chiusa l’immissione sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma – G.R.A., in direzione Casilina e, per chi proviene dalla carreggiata interna del G.R.A. (con provenienza Casilina), sarà chiusa la rampa di immissione sulla Diramazione Roma sud.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

dalla Diramazione Roma sud alla carreggiata esterna del G.R.A., uscire allo svincolo di Torrenova o percorrere lo svincolo che dalla Diramazione Roma Sud immette sulla carreggiata interna del G.R.A., in direzione Tuscolana-Appia, seguire le indicazioni per l’inversione di marcia e riprendere la carreggiata esterna del G.R.A.;

dalla carreggiata interna del G.R.A. alla Diramazione Roma sud, proseguire sulla carreggiata interna del G.R.A. fino all’uscita 21-22 Anagnina-Tuscolana e rientrare sul G.R.A., in carreggiata esterna, in direzione Firenze-L’Aquila seguendo le indicazioni per A1/E45 con ingresso, sula Diramazione di Roma sud, dallo svincolo 19.