Al fine di poter consentire lo svolgimento dei lavori di adeguamento degli impianti tecnologici della galleria Cassia sul Grande Raccordo Anulare, sarà chiusa al transito la carreggiata esterna in prossimità dello svincolo Cassia.

Orari e giorni di chiusura

I lavori, che riguardano in particolare la sostituzione delle lampade della galleria, verranno effettuati in orario notturno dalle 21.30 alle 6.00 e si svolgeranno fino al 7 febbraio.

Per i veicoli in direzione fuori Roma sarà istituita l’uscita obbligatoria su Via Cassia per poi riprendere il GRA allo svincolo Trionfale.

