Caso sospetto di coronavirus su un aereo Swiss. Si tratta di un membro d’equipaggio non in servizio che si trovava a bordo di un volo da New York e Zurigo. Il velivolo è stato isolato e i passeggeri non sono autorizzati a scendere.

Caso sospetto di Coronavirus: l’ennesimo

C’è un caso sospetto di coronavirus in Calabria. Riguarda una persona a bordo di un aereo Swiss che è sospettata di aver contratto il coronavirus. Si tratta di un membro d’equipaggio della compagnia aerea che si è sentita male manifestando i primi sintomi del sospetto virus con febbre e tosse.

La notizia è stata confermata dal portavoce di Swiss Florian Flämig. Per motivi di privacy, non è possibile avere ulteriori informazioni sull’identità della persona interessata. Si sa solo che si trovava sul volo LX015 proveniente da New York e atterrato questa mattina, alle 10.17 a Zurigo. La persona in questione non era comunque in servizio dell’aereo, «ha quindi avuto meno contatti con gli altri passeggeri», precisa il portavoce.

L’aeroporto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha immediatamente attivato il piano anti-pandemia e ha isolato l’aeromobile interessato in un luogo designato per ulteriori indagini. I passeggeri non sono quindi per ora autorizzati a lasciare il velivolo.