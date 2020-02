“È ricoverato allo Spallanzani da ieri sera un paziente straniero in condizioni compromesse attualmente si trova in rianimazione. È in corso sul paziente il test del coronavirus e si attendono i risultati”. A comunicarlo è direttamente l’Istituto Spallanzani di Roma.

Coronavirus, altro caso sospetto: paziente straniero in rianimazione

È ricoverato presso la struttura Spallanzani di Roma un paziente straniero, arrivato, in tarda serata di ieri, in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione. Al paziente è stato somministrato anche il test per il nuovo coronavirus e si attendono i risultati che verranno comunicati non appena disponibili.

La coppia di turisti cinesi, invece, è in condizioni stazionarie. Entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale. Continuerà il monitoraggio.

Dimessi 20 pazienti

Sono stati dimessi 20 pazienti dopo il risultato negativo dei test per il nuovo coronavirus, eseguiti all’Istituto Spallanzani di Roma. Tra questi, ci sono l’uomo di nazionalità rumena e la donna di nazionalità cinese di Frosinone.

In caso di evoluzioni del quadro clinico o di nuovi test, verranno dati ulteriori aggiornamenti.