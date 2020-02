Coronavirus, Pratica di Mare: atterrati gli italiani rimasti bloccati in Cina

Da poche ore è atterrato, a Pratica di Mare, il primo volo di rimpatrio degli italiani provenienti da Wuhan e rimasti bloccati a causa del coronavirus.

Pratica di Mare, atterrati gli italiani bloccati in Cina

Sono atterrati i 56 connazionali che erano bloccati in Cina a causa del Coronavirus. Come si apprende, sono atterrati con un Boeing 767 e rimarranno in quarantena nella stazione militare della Cecchignola in modo tale da effettuare tutte le visite del caso. Un italiano, invece, è rimasto a terra in Cina perché aveva qualche linea di febbre: secondo i protocolli dovrà ricorrere alle cure dei medici locali.

Turisti cinesi rimpatriati: ecco il volo da Fiumicino

Intanto, poco dopo le 6, è atterrato a Fiumicino il primo volo della China Airlines (CI75) che si occuperà del rimpatrio dei turisti cinesi. L’operazione è stata annunciata da Angelo Borrello, Commissario straordinario per il coronavirus.