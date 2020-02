Un brutto incendio è scoppiato alle prime luci dell’alba di oggi, sabato 1 febbraio 2020, in via Casilina, intorno al km 48, presso l’azienda Gemafar. Tanta paura.

Colleferro, incendio nei pressi della Gemafar

Un vasto incendio ha colpito la nota azienda di Colleferro, Gemafar, che tratta il recupero e commercio di materiali ferrosi. Difatti, intorno alle ore 05:30 di questa mattina, ben cinque squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per spegnere il rogo.

Le fiamme sono state talmente alte che hanno coinvolto diversi capannoni creando una colonna di fumo nero che si è levata verso il cielo.

Al momento, secondo quanto trapela, la situazione sarebbe sotto controllo. Vedremo se, nelle prossime ore, si avranno maggiori dettagli.

Le cause

Sarebbero in corso le verifiche da parte delle autorità competenti per cercare di capire le cause che hanno portato all’incendio dei capannoni. Al momento non si escluderebbe nessuna pista. Vista l’alta intensità delle fiamme, i Vigili del fuoco, oltre alle due APS di competenza, sono intervenute con due autobotti VVF ed il carro schiuma.