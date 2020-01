Un uomo di 63 anni, nella giornata di ieri, giovedì 30 gennaio 2020, a Colleferro, sarebbe stato ritrovato privo di vita all’interno della sua abitazione. Probabile un malore.

Colleferro, non si avevano notizie da diversi giorni: 63enne trovato morto in casa

Sarebbe stato ritrovato direttamente dalla Polizia Scientifica il corpo di un uomo di 63 anni che abitava a Colleferro. A riconoscerlo sarebbe stato direttamente il fratello della vittima.

Stando a quanto trapela, il 63enne sarebbe stato ritrovato vicino al letto e, dalle prime analisi, sembrerebbe che si trovava in quel luogo della casa già da diversi giorni, forse due.

Sul corpo della vittima il magistrato avrebbe disposto l’esame autoptico per accertare con esattezza le cause della morte. Vista l’età non così troppo avanza, le prime ipotesi porterebbero ad un malore ma, al momento, sarebbe tutto da confermare.

Vedremo se ci saranno maggiori sviluppi nei prossimi giorni.