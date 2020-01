Lunghe code a causa di un grave incidente che si è appena verificato sulla via Casilina. Sulla SS6, all’altezza di Sant’Antonio, a Frosinone, è avvenuto un impatto tra più vetture. Il traffico risulta essere momentaneamente bloccato su entrambi i sensi di marcia.

Incidente grave oggi a Frosinone: traffico in tilt sulla Casilina

Al momento, sono segnalate lunghe code nel suddetto tratto. Si raccomanda le persone che in questi istanti stanno procedendo su questo tratto di percorrere la strada con prudenza. Ancora restano da chiarire le esatte dinamiche dell’incidente.

Sinistro in fase di rimozione

Proprio in questi istanti sul posto si sono intervenuti i soccorsi per verificare lo stato di salute delle persone coinvolte e per ripristinare la viabilità. Al momento non è ancora stata diffusa alcuna informazione in merito alla eventuale presenza dei feriti, ma il fatto che le prime info dicano che il sinistro è grave non fanno ben sperare. La notizia è stata data da Astral Infomobilità, che ha spiegato dell’incidente tramite il proprio profilo social.