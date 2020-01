Una donna di 34 anni, ad Arpino, sarebbe stata morsa alla testa dal suo cane. Soccorsa, sarebbe stata trasportata in codice rosso presso il policlinico Umberto I.

Arpino, 34enne azzannata alla testa dal suo cane

Sarebbero ore d’ansia per una donna di 34 anni che, ad Arpino, sarebbe stata morsa dal suo cane di razza Corso. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni del caso, sembrerebbe che la giovane, intorno alle 9 di questa mattina, mentre si trovava nella stanza da letto insieme a suo marito, sarebbe stata aggredita con violenza da parte dell’animale. Il cane, infatti, l’avrebbe azzannata alla testa, strappandole il cuoio capelluto, provocandole una grossa ferita.

Il marito avrebbe subito allontanato l’animale e allertato i sanitari del 118. I medici avrebbero subito visto la gravità delle ferite e avrebbero deciso di trasferire la donna presso il policlinico Umberto I di Roma in elicottero con il codice rosso.

Adesso tutta la comunità di Arpino starebbe in apprensione per la giovane donna. L’animale, nel frattempo, sarebbe stato posto sotto osservazione per verificare che non sia affetto da rabbia.