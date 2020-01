Arpino, insieme ad altre 44 città, è candidata al titolo di capitale della Cultura 2021. Di seguito il comunicato di Gianluca Quadrini.

Arpino, città candidata al titolo di Capitale della Cultura 2021

“Una iniziativa importante, veicolo di rilancio e di riscatto del nostro paese, -dichiara il consigliere comunale e provinciale, nonché presidente della XV Comunità Montana Gianluca Quadrini- che non riguarda solo Arpino, ma anche i paesi della Media Valle del Liri e tutto il territorio della provincia di Frosinone. Arpino merita questo riconoscimento perché e’ straordinariamente bella con i suoi magnifici monumenti, la sua tradizione culturale e il suo indiscusso patrimonio naturalistico-architettonico. Conosciuta a livello nazionale e internazionale come patria di Marco Tullio Cicerone e famosa grazie alla tradizione del ‘Certamen Ciceronianum Arpinas’ porta in alto il nome della Ciociaria tutta.

La nostra provincia si deve sempre più caratterizzare verso queste iniziative. E’ importante il fatto che Arpino con questa candidatura torni ad essere punto di riferimento nel territorio e questo si farà attraverso la cultura. La cultura e’ l’investimento più produttivo per il territorio. Importante risolvere i problemi e cambiare marcia per rimetterci al centro della cultura.”.