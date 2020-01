Roma e Civitavecchia: casi sospetti di Coronavirus e verifiche in corso

Sono in corso le verifiche per constatare se a Roma e Civitavecchia siano presenti due casi di Coronavirus. Il primo riguarda un turista cinese. Quest’ultimo, nella Capitale in vacanza, si è sentito male ieri ed è stato trasportato all’ospedale Spallanzani per eseguire tutti i test. A soccorrerlo ci hanno pensato persone adeguatamente preparate e vestite. Il secondo, è quanto sta accadendo in questi istanti a nord di Roma.

Civitavecchia, passeggeri bloccati a bordo di una nave da crociera: due casi sospetti di Coronavirus

I passeggeri di una nave da crociera sono rimasti momentaneamente bloccati al porto di Civitavecchia per due casi sospetti di Coronavirus a bordo. La procedura d’emergenza è scattata in seguito alla segnalazione ricevuta di due turisti cinesi che si sono sentiti male: i sintomi sono quelli di febbre alta e problemi di respirazione. Stesso discorso anche per il turista cinese che ha avuto un malore nella Capitale.

Si è sentito male nella serata di ieri, a Roma Centro. Trasportato allo Spallanzani da un’ambulanza del 118 grazie a personale munito di maschere e tuta bianca anti contagio. Ancora non si conoscono gli esiti dei test. Se si sia trattato di una banale influenza, come tutti sperano, l’allarme rientra. Altrimenti, bisognerà attendere eventuali aggiornamenti dagli organi preposti a contrastare la diffusione del virus. Assieme a lui c’era un’altra donna, ma quest’ultima sarebbe da escludere poiché non sembra abbia avuto i sintomi esatti. Comunque, è stata sottoposta ai test di sicurezza.

Per quanto riguarda i due turisti cinesi che si sono sentiti male a bordo della nave da crociera vale lo stesso discorso. Resta da verificare se si tratti di una banale influenza o ci sia altro. Allerta massima a Civitavecchia in questi momenti. Sono 6000 le persone ferme al porto. I controlli si stanno eseguendo nell’ospedale di bordo. Sembra che i viaggiatori siano di Hong Kong e siano giunti in Italia a bordo di un aereo atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa. L’imbarco in nave sarebbe poi avvenuto a Savona.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito.

