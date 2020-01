Lunedì 3 febbraio 2020 il Campidoglio darà il via alle celebrazioni ufficiali per i 150 anni dall’istituzione di Roma come capitale d’Italia. Partirà un programma di eventi che durerà un anno e si chiuderà il 3 febbraio 2021, al compimento dell’anniversario.

Lo rende noto il Campidoglio in merito alle dichiarazioni dell’auto-proclamato “Comitato Roma 150”.

Nella lettera che accompagna l’invito all’evento di inaugurazione dei festeggiamenti – già inviato da tempo – viene specificato inequivocabilmente che “la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha disposto l’apertura delle celebrazioni per il 150° anniversario di Roma Capitale, ad un anno dall’approvazione della legge che ha istituito Roma Capitale d’Italia”.