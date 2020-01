Per la giornata di lunedì 3 febbraio 2020 è stato indetto uno sciopero di 24 ore del personale Atac da parte del sindacato Fast Confsal. A rischio bus, filobus tram metro e ferrovie.

Roma, lunedì 3 febbraio 2020 sciopero di 24 ore: a rischio bus, filobus, metro e ferrovie

Indetto uno sciopero di 24 ore per lunedì 3 febbraio 2020, a Roma. Lo stop sarà per il personale Atac ed è stato indetto da Fast Confsal. Come viene comunicato, il servizio è a rischio dalle 8 e 30 alle 17 ma saranno comunque rispettate le fasce di garanzia con il servizio assicurato fino alle 08:30 e dalle 17 alle 20.

Secondo quanto risulta, Cotral, Roma TPL e Trenitalia non aderiranno allo sciopero pertanto il servizio sarà regolare.