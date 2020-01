Scena shock in una stanza di hotel situato in via Torquato Taramelli, zona Parioli, a Roma. Un ragazzo di circa 30 anni si sarebbe suicidato.

Shock a Roma, ragazzo di 30 anni ritrovato impiccato in una stanza d’hotel

Una scena raccapricciante avrebbe sconvolto il personale di un noto hotel di Roma situato in via Torquato Taramelli, zona Parioli. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che un ragazzo di circa 30 anni sia stato ritrovato impiccato all’interno di una camera d’albergo con la testa avvolta in una busta.

Stando a quanto trapela, lo staff dell’hotel non avendo più notizie del ragazzo avrebbe deciso di fare irruzione nella sua camera e avrebbe trovato davanti a sé il corpo del giovane privo di vita e una lettera dove il 30enne avrebbe scritto sopra i motivi dell’estremo gesto.

Sul posto sarebbe subito sopraggiunto il personale del 118 e le Forze dell’Ordine. La salma del giovane, al momento, sarebbe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e trasferito presso il policlinico di Tor Vergata.