Dopo i disagi occorsi a Frascati oggi, sono previsti problemi con l’acqua anche a Grottaferrata, domani. Scopriamo insieme dove mancherà e per quali motivi, oltre agli orari. Acea Ato 2 – Grottaferrata, 30 gennaio sospensione idrica

Si comunica che, per eseguire urgenti lavori di manutenzione straordinaria in Viale Kennedy si rende necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 09:00 alle ore 17:00 di giovedì 30 Gennaio 2020 alle utenze ubicate nelle seguenti vie del comune: via San Francesco d’Assisi

via Rossano Calabro

via della Valle

via Cavalieri di Vittorio Veneto

via del Fico

via San Bartolomeo

vicolo della Cipriana

via A. Gramsci

via 5 Novembre

via Matteotti

viale San Nilo

via Roma

via G. Falcone

via Livatino

via XX Settembre

via Dusmet

via di Villa Grazioli

via C. Battisti

via Trento

via Fiume

via Trieste

via Dalmazia

via Principe di Napoli

via Principe Amedeo

via Garibaldi

via Anagnina (da via del Fico a via San Bartolomeo) e limitrofe.

E’ stato predisposto un servizio sostitutivo con tre autobotti che stazioneranno per tutta la durata del fuori servizio in via del Fico angolo via San Bartolomeo; in via Roma angolo viale San Nilo; in viale Dusmet angolo via di Villa Grazioli.