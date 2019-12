Grottaferrata, Centro Anziani: approvato il nuovo statuto

Il Consiglio comunale di Grottaferrata ha approvato all’unanimità il nuovo Statuto del Centro sociale Anziani .

La consigliera delegata alla Terza età, Giuseppina Pepe ha illustrato brevemente in aula le linee guida e il percorso compiuto nei primi due anni di amministrazione comunale in materia di scelte destinate alla riorganizzazione sociale e in particolare alla stesura di uno Statuto per il centro anziani che, tra le novità di cui si è discusso, prevede la possibilità di accesso ai cittadini dai 55 anni in su.

I rappresentanti di tutti i gruppi politici di maggioranza e minoranza si sono congratulati con la consigliera delegata e con l’Amministrazione per il lavoro corale portato avanti in commissione.

Il sindaco Luciano Andreotti, ringraziando anch’egli la consigliera Pepe, ha sottolineato la “decisa volontà dell’amministrazione di dare vita a uno Statuto perché è dallo Statuto che si possono evincere le regole dello stare insieme. Abbiamo dato vita a uno degli Statuti più belli e completi – ha proseguito il sindaco – senza che nessuno in questo Consiglio comunale abbia voluto mettere il proprio cappello sul provvedimento, ma offrendo ciascuno la propria collaborazione. Sarà compito degli anziani, in piena autonomia, scrivere un regolamento che normi le loro molteplici e lodevoli attività. L’amministrazione, il Consiglio e la commissione comunale – ha concluso Andreotti – resteranno a disposizione della nuova governance che potrà dare vita a un Centro Anziani moderno, all’avanguardia che punti alla promozione piena della persona in tutte le fasi della propria vita”.