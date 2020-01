Oggi gli alunni dell’IIS via Gramsci di Valmontone, indirizzo Turismo e Amministrazione Finanza e Marketing sono stati ospiti come pubblico della trasmissione di Rai Tre Quante storie.

Gli studenti dell’IIS Gramsi di Valmontone presenti al programma di Rai Tre Quante Storie

A poche ore dalla chiusura dei seggi per le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria, in studio con il conduttore Giorgio Zanchini c’era ospita la politologa Sofia Ventura. Quest’ultima ha analizzato e commentato l’esito del voto, oltre che pronosticato le ripercussioni che avrà sulla politica italiana e internazionale.

I giovani hanno anche preso il microfono e si sono fatti valere per le loro acute domande. Il conduttore ha anche definito Valmontone un “paesone” in provincia di Roma, quando ha presentato i giovani, che erano accompagnati dalle professoresse Stefania Benedetti, Patrizia Cocciò, Tiziana Pontesilli e Carla Raponi. Per vedere o rivedere il video completo della puntata, clicca qui (N.B. per vedere il video tramite l’app Rai play bisogna prima registrarsi gratuitamente).