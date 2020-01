“Le autorità sono allertate e stanno lavorando in collaborazione per cercare di controllare l’epidemia – dice Silvio Brusaferro, presidente dell’ISS – l’emergere di nuovi casi facilita anche la diffusione di notizie non sempre fondate. È raccomandabile affidarsi a fonti ufficiali”.

L’aggiornamento sulla nuova epidemia da coronavirus è costante

Di seguito, Silvio Brusaferro, Presidente dell’ISS, illustra i canali di trasmissione, le persone potenzialmente a rischio e le norme di prevenzione in un video realizzato in collaborazione con il Ministero della Salute.