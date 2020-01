Gra e A24, tre incidenti nel tardo pomeriggio e traffico in tilt: ecco dove

Tre incidenti, tutti avvenuti nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 gennaio 2020. Due di questi sono avvenuti sul Grande Raccordo Anulare di Roma e uno sulla A24. Andiamo a scoprire i particolari di quanto sta succedendo. Intanto, il traffico risulta essere abbastanza congestionato

Gra e A24, tre incidenti nel tardo pomeriggio di oggi

Un incidente è avvenuto sulla A90. Code segnalate tra la A24 Roma-Teramo e l’uscita Prenestina, in carreggiata interna. Altro incidente, sempre sul GRA, registrato tra Laurentina e Ardeatina, in esterna: anche qui viabilità a singhiozzo e lunghe code. Il terzo sinistro è avvenuto tra Fiorentini e Togliatti, in direzione del GRA, ma l’impatto è accaduto sul tratto urbano della A24.

Ancora sconosciute le cause che hanno portato ai tre sinistri e quanti veicoli siano rimasti coinvolti. Stesso discorso per eventuali feriti, che al momento non risultano esserci. Sul posto stanno comunque intervenendo sia il personale addetto per rimuoverli e ripristinare la viabilità, sia le forze dell’Ordine per eseguire i rilievi di rito e accertare le esatte dinamiche di quanto appena successo.

Al momento, sulle suddette zone, risultano esserci forti rallentamenti. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto attuale, ma non legata alle zone degli incidenti