Poco prima delle ore 20 della giornata odierna, sabato 25 gennaio 2020, si è verificato un grave incidente nel tratto compreso tra il casello di Monteporzio e la barriera di Roma Sud, in direzione Roma.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, che ha visto coinvolte probabilmente due autovetture. Non si hanno notizie di feriti, anche se una delle auto rimaste coinvolte è rimasta gravemente danneggiata dopo il sinistro. Puntuale l’arrivo degli uomini del 118 e degli enti competenti, che stanno procedendo alle operazioni del caso, con il traffico che inevitabilmente ha subito ripercussioni e le code che stanno progressivamente aumentando.

CODE IN AUMENTO IN DIREZIONE ROMA

Una lunga fila di macchine sta progressivamente formandosi lungo la carreggiata, in direzione Roma: alcuni automobilisti, fermi ormai da tempo, sono scesi in strada per accertarsi su quanto stesse succedendo. Al momento la situazione è ancora lontana da una risoluzione definitiva e il lungo serpentone di macchine – che al momento parte da prima del casello di Monteporzio – sembra destinato ad aumentare, in attesa di ulteriori sviluppi.