Ancora un episodio di maltrattamenti ai bambini, questa volta nel Comune di Formello, dove sono state arrestate due maestre accusate di aver praticato una serie di violenze fisiche e psicologiche all’interno di un asilo.

A carico delle due insegnanti ci sono una serie di accuse, che vanno dalle urla alle offese fino anche all’utilizzo delle mani nei confronti dei piccoli alunni. L’indagine, portata avanti dai Carabinieri della Compagnia Cassia, è partita in seguito ad alcune segnalazioni dei genitori, i quali avevano notato uno strano comportamento dei piccoli all’interno delle mura domestiche, che si manifestava in stati d’ansia e anche ripetizioni degli epiteti utilizzati nei loro confronti.

Alcuni bambini avevano paura a frequentare le lezioni e i genitori, allarmati, hanno manifestato le loro preoccupazioni ai Carabinieri. Una volta autorizzare le intercettazioni audio e video è emersa la gravità di quanto stava succedendo: le maestre infatti si sono rese protagoniste di una serie di comportamenti violenti, con urla e intimidazioni nei confronti dei bambini, costretti a volte anche a punizioni esemplari.

Le indagini sono a quel punto procedute in maniera spedita e il Gip del Tribunale di Tivoli ha immediatamente preso in esame la richiesta dell’applicazione della misura cautelare nei confronti delle due donne, accogliendola subito. Per loro, quindi, si sono aperte le porte degli arresti domiciliari.