Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Compagnia di Frosinone, con il coordinamento del Comando Provinciale, finalizzati alla repressione dei reati predatori ed in materia di stupefacenti, i Carabinieri del N.O.R. hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” C.S. 29enne, già gravato da precedenti per rapina, e la sua consorte P.V. 25enne, entrambi residenti a Frosinone.

I due, controllati a piedi nella zona bassa di Frosinone, palesavano un nervosismo ingiustificato in considerazione del semplice controllo al quale venivano sottoposti. Tale stato di agitazione non passava inosservato ai militari operanti che decidevano di effettuare una perquisizione personale e successivamente domiciliare ove, nascoste nell’armadio della camera da letto, rinvenivano due grandi buste in cellophane contenenti marijuana per un peso complessivo di 1 kg, un bilancino di precisione, nonché la somma di circa 700 euro, frutto dello spaccio, sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito i coniugi venivano posti agli arresti domiciliari presso la loro abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo.