I militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per il reato di “simulazione di furto”, un 51enne del luogo in quanto lo stesso all’inizio del corrente mese di gennaio presso la suddetta Stazione Carabinieri aveva sporto una denuncia di furto, ad opera di ignoti, di materiale di utensileria, attrezzature agricole ed elettrodomestici.

Nel corso del sopralluogo effettuato i militari operanti accertavano che i segni di effrazione risultavano grossolani e, a seguito di tali contestazioni, l’uomo ammetteva di aver simulato il furto al fine di sottrarre tali beni alla consorte con la quale è in fase di separazione.

Gli operanti hanno rinvenuto e sequestravano l’arnese da scasso utilizzato dal 51enne per produrre le effrazioni.