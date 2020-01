Nella giornata di ieri, venerdì 24 dicembre, ad Alatri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per il reato di “evasione”, C.L., 44enne del posto, già censito per lesioni, maltrattamenti in famiglia e stupefacenti.

L’uomo, lo scorso 1° gennaio, è stato sottoposto dai militari della locale Stazione al regime della detenzione domiciliare presso la propria abitazione, in esecuzione di un ordine di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Roma, dovendo scontare una pena di 4 mesi per reati di maltrattamenti e lesioni commessi ad Anagni, nel mese di marzo 2014 nei confronti della convivente.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile durante un controllo effettuato presso l’abitazione del 44enne, al fine di verificarne la presenza in loco, non trovandolo attivavano immediatamente le ricerche per rintracciarlo. Successivamente l’uomo, sorpreso dagli operanti alla guida di un’autovettura, giustificava l’assenza presso la sua abitazione poiché doveva recarsi presso un’officina meccanica. L’uomo pertanto è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Alatri in attesa del giudizio direttissimo.