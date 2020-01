Per la 21esima giornata del girone G della Serie D, la Città di Anagni Calcio ospita la capolista Turris al “Tintisona” di Paliano.

Il punto della situazione

La squadra di Torre del Greco arriva da un percorso che la vede ancora imbattuta, mentre i biancorossi navigano a fatica nella zona play-out, a soli 4 punti dalla zona retrocessione. Nel girone di andata la Turris si è imposta in casa per 2-0.

Il fattore casa

Giocare in casa non si è rivelato un punto di forza per la squadra ciociara che, al momento, conta solo 2 vittorie tra le mura amiche, dall’inizio del campionato. C’è solo da sperare nel buon rendimento ottenuto con le squadre partenopee: una sconfitta e due vittorie di cui una già nella scorsa giornata, in cui l’Anagni ha portato a casa i tre punti dalla trasferta con il Portici, grazie alle reti di Cardinali e Flamini.

Sarà comunque difficile replicare il buon gioco visto a Portici. Domenica i padroni di casa dovranno attutire i colpi contro una Turris che, mai come quest’anno, pare non avere rivali.

Il settore ospiti avrà disponibilità ridotta per via della variazione del campo di gioco: 100 sono i biglietti disponibili per i sostenitori corallini.

DETTAGLI EVENTO

A.S.D. Città Di Anagni Calcio – A.S.D. Turris Calcio

Calcio d’inizio: domenica 26 gennaio 2020, ore 14:30;

Stadio: “Piergiorgio Tintisona” di Paliano (FR);

Arbitro: Niccolo’ Turrini della sezione di Firenze;

Guardalinee: Simone De Nardi della sezione di Conegliano e Matteo Paggiola della sezione di Legnago.

Foto di repertorio