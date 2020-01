L’Acea Ato 5 ha, in questo momento, comunicato al Comune di Anagni che a causa di un guasto improvviso in Via Le Cuti, si sta verificando una sospensione del flusso idrico, in particolare le zone interessate sono le seguenti:

Le vie interessate

– Località Le Cuti, Via San Francesco d’Assisi, Via Santa Cecilia, Via Capitolino, Via Filonarda, Zone limitrofe.