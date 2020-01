Fregene, Julian Fiorentino Iorio strega i giudici di Italia’s Got Talent

Un sassofonista dal futuro brillante, un talento straordinario e, ormai, una vera e propria star: si tratta di Julian Fiorentino Iorio che, ad Italia’s Got Talent, ha stregato tutti con la sua bravura.

A Fregene è nata una piccola star: Julian Fiorentino Iorio strega i giudici di Italia’s Got Talent

Quattro si, convinti. È il responso dei quattro giudici del noto talent Italia’s Got Talent che, lo scorso martedì 21 gennaio 2020, hanno potuto ammirare il talento del giovane Julian Fiorentino Iorio, giovane sassofonista di soli 7 anni di Fregene.

Il piccolo, accompagnato sul palco dalla mamma e dal papà, ha sfoderato tutto il talento suonando in maniera magistrale un pezzo di Charlie Parker. Il bambino, proveniente da una famiglia molto affermata nel mondo del jazz, ha fatto innamorare milioni di ascoltatori anche per il suo carisma e per la sua innata simpatia.

Anche la città di Fregene sarà molto orgogliosa della sua star. Già nota per essere la capitale del jazz all’Italiana, la cittadina vicino la capitale ha sicuramente scoperto un talento che corrisponde al nome di Julian Fiorentino Iorio.

Ecco un video dell’esibizione della Iorio Family: