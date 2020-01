Dopo il mega concorso in arrivo anticipato ieri legato alle prossime assunzioni in Campidoglio, anche il Comune di Fiumicino farà nuove assunzioni. Nei prossimi tre anni è previsto infatti l’inserimento di 51 persone. In arrivo dunque nuovi concorsi a breve grazie allo sblocco del turn-over.

Comune di Fiumicino: 51 persone assunte nei prossimi 3 anni

Entro il 2023 saranno 51 i nuovi dipendenti presso il Comune di Fiumicino. I bandi di concorso verranno pubblicati presumibilmente nei prossimi mesi. Il piano di reclutamento si è reso possibile grazie allo sblocco del turn-over nella Pubblica Amministrazione.

Una porzione delle procedure è stata espletata, ma a breve saranno diffuse le nuove selezioni pubbliche. Ogni bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dopo la pubblicazione, il tempo è disposizione per presentare la propria candidatura è di un mese.

Quando usciranno i bandi?

Per tenere d’occhio l’uscita dei bandi, basta controllare la pagina legata ai concorsi disponibile sul sito del Comune di Fiumicino nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso. Vi aggiorneremo comunque quando ci saranno novità in merito.