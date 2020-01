Stazione Tiburtina, uomo investito da bus Atac: morto un 40enne

Intorno il tardo pomeriggio di ieri, un uomo è stato investito da un autobus Atac alla stazione Tiburtina di Roma. L’episodio è avvenuto all’interno del piazzale e l’uomo, dopo l’investimento, è morto. Alle 19 di ieri, mercoledì 22 gennaio 2020, c’è stato un tragico incidente all’incrocio con il piazzale dei taxi.

Tiburtina, uomo investito da bus

La vittima è un 40enne, deceduto poco dopo che i soccorsi lo hanno trasportato, in codice rosso, al Policlinico Umberto I. Sin da subito si era percepito che le condizioni dell’uomo erano gravi, per via delle numerose ferite riportate in seguito al sinistro. Ancora non sarebbe stato identificato poiché pare non avesse con sé i documenti al momento dell’investimento.

Sono in corso indagini da parte delle autorità, che intanto hanno sottoposto agli esami tossicologici di rito l’autista dell’autobus Atac, un italiano 57enne. Le indagini stabiliranno anche l’esatta dinamica dell’incidente: resta da capire come sia stato possibile che l’uomo sia stato investito. Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità.