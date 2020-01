Con ordinanza n. 6 del 20/01/2020 è stata interdetta l’acqua in alcune zone di Segni.

Ecco le zone interessate

-Via Roccamassima

-Via dei Cappuccini.

-Viale Ungheria

-Via delle Mele

-strade limitrofe

Acea in data 21 Gennaio 2020 fornirà n. 2 autobotti dalle ore 8,00 alle ore 21,00 che saranno situate in Via Roccamassima (altezza Chiesa di Pratoro) e Viale Ungheria (Angolo Via delle Mele).