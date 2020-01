L’Amministrazione di Segni informa la cittadinanza che è in procinto l’inizio di una serie di lavori su strade e infrastrutture ubicate nel territorio comunale, in particolare:

Le zone e gli orari dei lavori

– Via Scroccarocco: sono già iniziati i lavori di sostituzione della rete idrica a cui seguirà l’asfaltatura dell’intera strada;

– IV Traversa via Carpinetana ovest (Via Roffo- Belvedere) il giorno 16 gennaio p.v. avranno inizio i lavori di sistemazione del tratto gravemente danneggiato dai recenti eventi climatici;

– Via La Mola: nei giorni 16 e 17 gennaio p.v. verranno eseguiti i lavori di sistemazione del manto stradale nel tratto compreso tra via Carpinetana e via Consolare Latina;

– Via Porta Saracena; è in procinto l’inizio dei lavori per la sistemazione di pilastri e ringhiera del tratto divisorio con via Roma.

– Museo Archeologico: inizio lavori per la sistemazione delle coperture del museo archeologico.

– Rotonda Nuovo Asse Viario- Via Casilina: Inizio lavori di messa in sicurezza.

– Impianto semaforico incrocio via Torrita-Via Consolare Latina: inizio lavori installazione nuovo impianto semaforico.

Foto di repertorio