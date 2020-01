Un pezzo di Ciociaria è stata nominata alla prossima edizione degli Oscar 2020. Si tratta di Valeria Altobelli che è andata anche in diretta sull’emittente statunitense CNN presentando “I’m standing with you” .

Sora, I’m standing with you: riadattamento del testo a cura di Valeria Altobelli

Una canzone contro la violenza dal titolo “I’m standing with you” e una ragazza dalle doti eccezionali: Valeria Altobelli. Già presidente dell’associazione Mission Onlus – NGO, la ragazza di Sora curato personalmente l’adattamento del testo in 6 diverse lingue cantate, 15 lingue parlate e 23 lingue scritte.

La canzone, scritta da Diane Warren, è un vero e proprio inno contro ogni forma di violenza e discriminazione e Valeria Altobelli ne ha potuto prender parte traducendo il testo in diverse lingue. Una grande soddisfazione per la giovane ragazza che, tra l’altro, proprio pochi giorni fa è andata in diretta sulla CNN, parlando appunto del progetto.

La canzone, come sottolineato in precedenza, sarà candidata agli Oscar 2020 e chissà se riuscirà nella massima ambizione di poter vincere l’ambito premio.