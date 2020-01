Sora, sospensione idrica: zone, orari e info su dove mancherà l’acqua

Si comunica che a causa di un intervento di manutenzione programmato sulla rete idrica del Comune di Sora, venerdì 24 gennaio dalle ore 09:00 fino a tarda mattinata si verificherà una sospensione del flusso idrico.

Ecco le zone interessate

via Trecce

via Cellaro

via Facchini

via Ferri

via Costantinopoli

zone limitrofe

Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.