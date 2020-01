Sale il rischio che il nuovo coronavirus, identificato in Cina sbarchi anche in Europa. A parlarne è stato anche Alessio D’amato, assessore alla sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio.

Coronavirus, le parole di D’Amato

“Abbiamo deciso di convocare per venerdì mattina presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani di Roma i responsabili dei pronto soccorso, delle Malattie Infettive e dei Servizi di Prevenzione per illustrare le line guida del protocollo operativo da applicare in caso di sospetta patologia del nuovo corona virus. All’incontro abbiamo invitato anche la direzione sanitaria dell’Aeroporto di Fiumicino”.

Lo annuncia l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.