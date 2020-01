Una tragedia è avvenuta in Valle d’Aosta e ha coinvolto il Maresciallo della Finanza Marco Musichini. L’uomo, nella giornata di ieri, ha perso la vita cadendo dentro un burrone. Lascia moglie e un figlio.

Tragedia sul Monte Rosso di Vertosan: muore il maresciallo della Finanza Marco Musichini

Si è trasformata in una vera e propria tragedia quella che doveva essere una manovra di addestramento. L’incidente sarebbe avvenuto nella giornata di ieri pomeriggio, lunedì 20 gennaio 2020, sul Monte Rosso di Vertosan, nell’alta Valle d’Aosta. Secondo quanto trapela dalle prime informazioni, l’uomo sarebbe stato impegnato in alcune manovre di addestramento insieme ad altri colleghi quando, ad un tratto, sarebbe scivolato e avrebbe fatto un volo di circa cinquanta metri terminando la caduta su una roccia.

Per lui, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare tanto che l’elisoccorso, intervenuto ad una quota di 2.940 metri, non avrebbe potuto far altro che constatare il decesso. La salma ora sarebbe stata portata presso l’obitorio di Aosta per l’autopsia e sarebbe a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Comunità in lutto

La morte del Maresciallo Marco Musichini ha scosso tutta la comunità di Arcinazzo e gran parte della Ciociaria visto che, tra la gente, era molto conosciuto.