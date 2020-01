Si sono concluse felicemente le ricerche di un pensionato di Pofi, ritrovato dai Carabinieri. Un 77enne pofano, tra il pomeriggio del 18 gennaio u.s. e quello del 19, si allontanava dalla sua abitazione facendo perdere le proprie tracce.

Soccorso e ricoverato un pensionato di Pofi scomparso

I militari operanti, raccolta la denuncia da parte della figlia ed acquisita una dettagliata descrizione, si attivavano subito nelle sue ricerche, adoperandosi proficuamente ed indirizzando le attenzioni in una zona boschiva impervia appena fuori del centro abitato, di difficile acceso per la folta vegetazione, dove nel pomeriggio odierno, grazie anche alla collaborazione del personale dei Vigili del Fuoco di Frosinone, veniva rinvenuto l’anziano, riverso a terra, in evidente stato confusionale e con principi di ipotermia.

L’uomo, prontamente soccorso veniva trasportato presso l’ospedale civile di Frosinone, dove è tuttora ricoverato in osservazione, non in pericolo di vita.