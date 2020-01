Nella serata di ieri in San Donato Val di Comino, i militari della locale Stazione, unitamente a quelli della Stazione di Atina, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino, che concordava con le risultanze investigative degli operanti, traevano in arresto un 21enne cassinate (già censito per reati contro il patrimonio).

Il provvedimento odierno veniva emesso a seguito di una articolata attività di indagine effettuata dai Carabinieri dal mese di gennaio al mese di giugno 2019, che consentiva di appurare che il predetto si era reso autore di svariate cessioni di sostanze stupefacenti del tipo “hashish”.

L’arrestato, ed espletate formalità di rito, veniva tradotto presso la propria abitazione in Cassino in regime degli arresti domiciliari.

