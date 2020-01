In Cassino, i militari della locale Stazione, a conclusione di attività di indagine, deferivano in stato di libertà per il reato di “furto aggravato” un 46enne del luogo (già censito per reati specifici, ricettazione e resistenza a P.U.).

Gli operanti acquisivano inconfutabili elementi di reità a carico del predetto circa il furto di un’autovettura perpetrato in quel centro abitato lo scorso 4 gennaio ai danni di un 62enne di Pignataro Interamna.

In Cassino, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, deferivano in stato di libertà per il reato di “possesso ingiustificato di armi bianche” un 50enne, residente in Santi Cosma e Damiano (LT).

L’uomo, dopo aver tentato di varcare l’ingresso del Tribunale Civile di Cassino, veniva bloccato dal personale preposto alla vigilanza al quale consegnava spontaneamente un coltello a serramanico di grosse dimensioni, sottoposto a sequestro dai militari intervenuti.

