Piedimonte San Germano, controlli del territorio: arrestato un 49enne

In Piedimonte San Germano, i militari della locale Stazione, traevano in arresto in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli P.D., 49enne residente a Marano di Napoli, ma di fatto domiciliato a Piedimonte San Germano, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Il suddetto, già censito per reati in materia di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, veniva associato presso la Casa Circondariale di Cassino ove dovrà scontare un residuo di pena di anni 1 e gg. 21 di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti commessi in provincia di Napoli nel 2016.

Foto di repertorio