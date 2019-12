A Piedimonte San Germano, il personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a conclusione di specifica attività info-investigativa intrapresa a seguito di una denuncia-querela presentata un 48enne del luogo, ha denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Cassino due persone, un 30enne residente a Cuneo ed un 55enne di nazionalità rumena e residente nella provincia di Catania (entrambi già gravati da analoghe vicende penali) poiché resisi responsabili in concorso tra loro del reato di “truffa aggravata”.

Le attività intraprese dagli operanti permettevano di accertare che i due malfattori, dopo aver pattuito con il denunciante (tramite un annuncio inserito su un noto sito internet), l’acquisto di un’autovettura per un importo pari ad Euro 10.000 e ricevuto, come concordato, due bonifici bancari per l’importo di 7mila euro sul conto corrente intestato al 30enne di Cuneo (ed il relativo saldo di euro 3.000 sarebbe dovuto avvenire alla consegna del veicolo) non provvedevano alla consegna dell’autovettura tanto costringere l’acquirente a sporgere denuncia-querela per il reato di “truffa”.