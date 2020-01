Venerdì 31 Gennaio a partire dalle 09.30 presso la sede di Porta Futuro Lazio Città Universitaria, in Via Cesare De Lollis 22 – Roma, verrà organizzato il “Torno Subito Job Day”.

Una giornata dedicata all’incontro tra ragazzi e ragazze già destinatari dell’iniziativa regionale “Torno Subito” e il mondo delle imprese della nostra regione al fine di conoscersi e valutare insieme anche le seguenti opportunità messe a disposizione dalla Regione Lazio:

– La prima misura “Bonus occupazionale per le imprese che assumono a tempo indeterminato i giovani destinatari dell’iniziativa Torno Subito”

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=50779

è finalizzata alla concessione di incentivi alle imprese che hanno ospitato o stanno ospitando i partecipanti dei Bandi Torno Subito per poterli assumere con contratto a tempo indeterminato.

– La seconda misura “IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno Subito”

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=50780

è finalizzata a promuovere e sostenere processi di autoimprenditorialità dei partecipanti a Torno Subito in partnership con aziende ed enti della regione Lazio attraverso la concessione di incentivi a fondo perduto a sostegno della creazione di nuove imprese nel territorio.

Le misure sono finanziate dal POR FSE Regione Lazio 2014-2020, promosse dall’”Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Politiche per la ricostruzione” – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola e Università, Diritto allo Studio e implementate grazie anche alla collaborazione di DiSCo – Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza.

Al Torno Subito Job Day saranno presenti aziende che si renderanno disponibili a valutare la possibilità di aderire alla misura “Bonus Occupazionale” oppure alla misura “Impresa Formativa” in base alle eventuali proposte che potranno pervenire.

Pertanto vi chiediamo collegandovi al seguente link MailScanner has detected definite fraud in the website at “forms.gle”. Do not trust this website: https://forms.gle/XH32hHA24PP74WMM6 di compilare il form e confermare la vostra presenza.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 09.00 accredito

Ore 09.30 – Sala Conferenze- Inaugurazione ed illustrazione della giornata

Saluti:

Elisabetta Longo, Direttrice Area Formazione Regione Lazio

Intervengono:

Claudio Di Berardino, Assessore Lavoro e Nuovi Diritti, Formazione, Scuola, Università e Diritto allo Studio Regione Lazio

Alessio Pontillo, Presidente DiSCo

Simone Giustinelli, destinatario programma Torno Subito

Ore 10.15 Apertura Desk dove i partecipanti incontrano enti e aziende per confrontarsi sulle opportunità offerte dagli Avvisi “Impresa Formativa” e “Bonus Occupazionale”

Ore 10.30 – Sala Conferenze – Interventi di enti e aziende che presentano mission e fabbisogni professionali

Ore 10.30 – Aule Formazione 1 – Spazio aperto di confronto “alla pari” tra partecipanti che vogliono cimentarsi con l’Avviso “Impresa Formativa” al fine di scambiarsi informazioni e costituire team

Sarà attivo un INFO POINT a cui chiedere informazioni tecniche sulle modalità di partecipazione agli Avvisi Pubblici in oggetto.