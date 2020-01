Ryanair, offerte di lavoro in tutta Italia: ecco le figure ricercate

Come viene riportato dal portale di informazione sul lavoro, Circuito Lavoro, la nota compagnia di aerei Ryanair è alla ricerca di personale in tutta Italia.

Ryanair assume: le figure ricercate

Ryanair, compagnia aerea low-cost irlandese, è alla ricerca di figure da inserire in organico, nello specifico, nei dipartimenti di Ingegneria e Manutenzione. Il team di Ryanair conta oltre 19.000 professionisti altamente qualificati nel settore dell’aviazione che assicurano alla compagnia il primato in Europa per la puntualità e, da 34 anni, per la sicurezza.

Ecco le figure ricercate

Ingegnere B2. Requisiti principali: possesso della licenza EASA B2 in corso di validità, esperienza con Boeing 737-800, flessibilità, disponibilità a fare turni di lavoro, conoscenza eccellente della lingua inglese sia scritta che parlata, buone conoscenze informatiche. Sede di lavoro: Bergamo.

Ingegnere B1 . Requisiti principali: possesso della licenza EASA B1 in corso di validità, esperienza in ambito Mech o CRS, flessibilità, disponibilità a fare turni di lavoro, conoscenza eccellente della lingua inglese sia scritta che parlata, buone conoscenze informatiche. Posizione aperta nelle città di: Malpensa, Bergamo, Fiumicino, Bologna, Pisa.

Meccanici CAT A . Requisiti principali: possesso della licenza EASA Part 66 Cat A in corso di validità, esperienza con Boeing, conoscenza eccellente della lingua inglese sia scritta che parlata, buone conoscenze informatiche, disponibilità a lavorare a turni e lavorare di notte. Posizione aperta in tutta Italia.

Meccanici. Si richiedono esperienza con Boeing, Hangar e Line, disponibilità a fare turni anche di notte, flessibilità, ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e orale) e buone conoscenze informatiche. Posizione aperta su Palermo e Pisa.

Come inviare il curriculum

Per visualizzare l’elenco completo delle offerte di lavoro Ryanair in Italia e all’estero, visitate il Ryanair Careers.