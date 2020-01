Appuntamento presso le tre sedi dell’’Istituto d’Istruzione Superiore di Via Gramsci per le giornate di orientamento, “Open Day”, rivolte agli studenti delle classi Terze medie e alle loro famiglie:

VALMONTONE: IIS VIA GRAMSCI APPUNTAMENTO IL 19 E IL 23 GENNAIO PER GLI OPEN DAY

Domenica 19 Gennaio 2020 dalle 10 alle 13;

dalle 10 alle 13; Giovedì 23 Gennaio 2020 dalle 15 alle 20, nel corso del quale verranno premiati gli elaborati del concorso “Il personaggio dell’anno: Primo Levi” riservato agli studenti delle scuole medie inferiori.

L’Istituto di Istruzione Superiore “Via Gramsci” di Valmontone è articolata in Istituto Tecnico (Valmontone e Segni) e Istituto Professionale (Colleferro) e Liceo (Segni):

Sede di Valmontone : Istituto Tecnico con indirizzi di A mministrazione Finanza e Marketing anche con opzione sportivo , di Grafico e Comunicazione e di Turismo Inoltre vi è il percorso serale di 2° livello di A.F.M. (ex ragioneria).

: Istituto Tecnico con indirizzi di , di e di Inoltre vi è il di A.F.M. (ex ragioneria). Sede IPIA di Colleferro che offre gli indirizzi Manutenzione e assistenza tecnica, produzioni industriali e artigianali ,

che offre gli indirizzi , Sede di Segni con l’Istituto Tecnico indirizzo di F.M. e il Liceo delle scienze umane anche con l’opzione economico-sociale.

Gli indirizzi della scuola, articolata in Istituto Tecnico e Professionale, assicurano un più agevole inserimento nel mondo del lavoro, cosa importante in questo momento di particolare difficoltà sociale ed economica del Paese. Il conseguimento di un diploma è elemento che le famiglie dovrebbero tener presente nella scelta della scuola superiore.

Ad accogliere i genitori e gli studenti delle medie e a presentare le attività e l’offerta formativa sarà presente anche il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Benedetti.

“Durante le giornate degli Open day saranno gli alunni stessi a presentare la loro scuola, i laboratori di lingue e le aule 3.0, le loro esperienze come organizzatori di viaggi all’estero nel quadro delle attività per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), nonché i laboratori tecnici e le numerose attività relative ai diversi indirizzi. Uno spazio curato sarà dedicato all’illustrazione dei progetti svolti nell’ambito dell’inclusione” – riferiscono i docenti – “Saranno illustrate i numerosi e prestigiosi concorsi e le lodevoli manifestazioni, a cui hanno partecipato con interesse gli studenti oltre le varie iniziative in programma”.

La scuola, in crescita per il numero degli studenti iscritti, si presenta con una nuova veste all’utenza dei giovani che si accingono a fare una scelta consapevole per il loro percorso di studi.

La Dirigente Scolastica informa che la scuola è dotata di vari laboratori informatici e che, nei prossimi mesi, saranno sostituite le attrezzature e i software dei laboratori di Grafica e Linguistico, con dispositivi più all’avanguardia.

Per visionare le attività, i progetti e l’offerta formativa si può visitare il sito della scuola www.iisviagramsci.edu.it.

Il personale dell’istituto è a disposizione tutti i giorni per seguire i genitori durante la procedura di iscrizione on line. Scegli con consapevolezza il tuo futuro con noi!

Vi aspettiamo numerosi!