Valmontone, calendario derattizzazione 2020: a febbraio i primi interventi

L’ Amministrazione comunale comunica il Calendario “Derattizzazione 2020” (febbraio – dicembre) e le relative zone interessate.

Derattizzazione (febbraio) 07/02/2020

Derattizzazione (marzo) 09/03/2020

Derattizzazione (aprile) 08/04/2020

Derattizzazione (maggio) 06/05/2020

Derattizzazione (giugno) 09/06/2020

Derattizzazione (luglio) 08/07/2020

Derattizzazione (agosto) 06/08/2020

Derattizzazione (settembre) 08/09/2020

Derattizzazione (ottobre) 07/10/2020

Derattizzazione (novembre) 05/11/2020

Derattizzazione (dicembre) 10/12/2020

IN TUTTI GLI INTERVENTI SARANNO OGGETTO DI CONTROLLO I SEGUENTI AMBIENTI:

CENTRO STORICO: 1) Corso Garibaldi, 2) Largo Porta Napoletana, 3) Largo S. Maria in Selce, 4) Via dei Telari, 5) Via dei Torrrioni, 6) Via del Balcone, 7) Via del Paradiso, 8) Viale del Pero, 9) Via dell’Archetto, 10) Via Passeggiata, 11) Via Loreto Mascella, 12) Via Porta Napoletana, 13) Via Porta Romana, 14) Via Remo Natalizia, 15) Via San Francesco, 16) Via Santo Stefano, 17) Vicolo Bertarelli, 18) Vicolo dei Fiori, 19) Vicolo del Balcone, 20) Via Ungheria, 21) Vicolo della Peschiera, 22) Vicolo dell’Archetto, 23) Vicolo delle Scalette, 24) Vicolo delle Vedove, 25) Vicolo dello Sdrucciolo, 26) Vicolo Galeotti, 27) Vicolo San Francesco, 28) Vicolo Sant’Andrea, 29) Vicolo Santo Stefano, 30) Largo De Persis, 31) Largo U. Cremona, 32) Via Nazionale, 33) Via Oratorio, 34) Vicolo della Pizzicheria, 35) Vicolo delle Scalette, 36) Piazza Costituente, 37) Piazza Umberto Pilozzi, 38) Piazza del Pero.

ZONA VALLE: 1) Via Giacomo Matteotti, 2) Piazza Brodolini, 3) Largo Fantozzi, 4) Piazza della Repubblica, 5) Via Repubblica, 6) Piazza Alcide De Gasperi, 7) Via Sant’Antonio, 8) Via Milano, 9) Via Firenze, 10) Via Napoli, 11) Via del Broglio, 12) Via del Giardino, 13) Via Casilina (per un’area di circa 300 mt lineari).

ZONA S. ANNA: Prato della Madonna, Via Casaleno, Via Kennedy.

VILLAGGIO RINASCITA: Piazza della Rinascita, Piazza Europa, Largo Mameli, Via Mazzini (fronte chiesa S. Sebastiano).

MACINANTI: Via Baltasar, Via Alberto Lanna.

COLLE BELVEDERE: Via dei Pini.

ISTITUTI SCOLASTICI: Perimetri esterni e rispettive recinzioni perimetrali di n. 10 fabbricati.