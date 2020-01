Il Comune di Segni ha ottenuto un contributo dal Ministero dell’interno per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e infrastrutture del territorio per un importo complessivo di 2.390.000 euro.

L’Amministrazione Comunale aveva presentato cinque progetti, tutti finanziati, riferiti a infrastrutture che presentavano segni di grave dissesto.

Gli interventi sono riferiti ai seguenti siti:

VIA ROMA: 375.000 EURO

VIA PRIVATA VALICELLA: 510.000 EURO

VIA DEI CAVALLI: 750.000 EURO

VIA PIANILLO: 385.000 EURO

VIA CREMONA: 370.000 EURO

Un importante risultato per l’Amministrazione e la città di Segni, una preziosa operazione di prevenzione e messa in sicurezza per il nostro territorio.